США выделят Украине новый военный пакет на $425 млн

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, который станет 69-м по счету с августа 2021 года.

В заявлении Пентагона уточняется, что помощь направлена на обеспечение Украины средствами защиты и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы и противотанковое вооружение.

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Среди поставок — боеприпасы для комплексов NASAMS и HIMARS, ракеты Stinger, а также авиационные и артиллерийские снаряды, бронетехника и системы для противодействия беспилотникам.

Министерство обороны отметило, что США продолжат сотрудничество с союзниками в рамках Контактной группы для поддержки Украины в критически важных потребностях на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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