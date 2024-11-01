США выделят Украине новый военный пакет на $425 млн

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, который станет 69-м по счету с августа 2021 года.

В заявлении Пентагона уточняется, что помощь направлена на обеспечение Украины средствами защиты и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы и противотанковое вооружение.