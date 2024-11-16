США выделили более $182 млрд Украине с начала СВО
США выделили Украине более $182 млрд с начала российской специальной военной операции. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Пентагона.
«Конгресс США выделил или иным образом обеспечил по крайней мере 182,99 миллиарда долларов на операцию "Атлантическая решимость" и более широкую поддержку Украины», — говорится в заявлении.
Средства Киеву направили по линии ряда федеральных ведомств, в том числе Пентагона, Государственного департамента, Агентства по международному развитию (USAID). Около $131,36 млрд из всех денег выделили на военные нужды, более 45 млрд — на замену поставленного Украине оборудования.
Ранее США анонсировали военную помощь Киеву на $6 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru