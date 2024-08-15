США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи

США в скором времени предоставят Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби не уточнил, будут ли в новом пакете предоставлены крылатые ракеты, однако отметил, что администрация США поддерживает постоянный контакт с Украиной для обеспечения ее вооруженных сил необходимыми ресурсами и оборудованием.

Пентагон заявил о нехватке у ВСУ оружия для проведения контрнаступления

В четверг представитель Пентагона сообщил, что министерству обороны неизвестно о планах президента США Джо Байдена передать Украине крылатые ракеты дальнего радиуса.

В Совете национальной безопасности Белого дома также отказались комментировать вопрос о возможной передаче таких вооружений от Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПомощьУкраинаВооружениеСША

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