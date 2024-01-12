США сообщили о прекращении поставок оружия на Украину

Американские власти прекратили поставки оружия и военной техники Киеву в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

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По его словам, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование. Как отметил политик, важно, чтобы Конгресс действовал по запросу на выделение дальнейших бюджетных средств для Украины.

Ранее стало известно, что в 2024 году Украина может лишиться еще больших территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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