США сообщили о прекращении поставок оружия на Украину

По его словам, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование. Как отметил политик, важно, чтобы Конгресс действовал по запросу на выделение дальнейших бюджетных средств для Украины.

Ранее стало известно, что в 2024 году Украина может лишиться еще больших территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

