США решили пока не отправлять Украине истребители F-16
Соединенные Штаты решили пока не отправлять Украине истребители F-16, сообщил глава Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.
По его словам, поставки не исключены в будущем. Пока потребности ВСУ временно будут удовлетворять страны НАТО — Дания и Нидерланды.
Кендалл добавил, что сейчас Вашингтон помогает Киеву по-другому: вместе с союзниками США обучают лётчиков ВСУ и уже отмечают их прогресс.
Ранее Министерство иностранных дел Молдавии опровергло сообщения о размещении на территории страны истребителей F-16 для Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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