США решили пока не отправлять Украине истребители F-16

По его словам, поставки не исключены в будущем. Пока потребности ВСУ временно будут удовлетворять страны НАТО — Дания и Нидерланды.



Кендалл добавил, что сейчас Вашингтон помогает Киеву по-другому: вместе с союзниками США обучают лётчиков ВСУ и уже отмечают их прогресс.

Ранее Министерство иностранных дел Молдавии опровергло сообщения о размещении на территории страны истребителей F-16 для Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

