США решили пока не отправлять Украине истребители F-16

Соединенные Штаты решили пока не отправлять Украине истребители F-16, сообщил глава Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

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По его словам, поставки не исключены в будущем. Пока потребности ВСУ временно будут удовлетворять страны НАТО — Дания и Нидерланды.

Кендалл добавил, что сейчас Вашингтон помогает Киеву по-другому: вместе с союзниками США обучают лётчиков ВСУ и уже отмечают их прогресс.

Ранее Министерство иностранных дел Молдавии опровергло сообщения о размещении на территории страны истребителей F-16 для Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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