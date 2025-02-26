Трамп: Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может достигать $1 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может быть оценено в 1 триллион долларов, сообщает «РЕН ТВ».

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«Это очень большая сделка», – сказал глава государства. Другие подробности он не привел.

Также Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Дональд ТрампУкраинаСША

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