Трамп: Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может достигать $1 трлн
26 февраля 202503:31
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может быть оценено в 1 триллион долларов, сообщает «РЕН ТВ».
«Это очень большая сделка», – сказал глава государства. Другие подробности он не привел.
Также Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru