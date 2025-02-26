Трамп: Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может достигать $1 трлн

Госсекретарь Рубио назвал несерьезными требования Киева о ядерном оружии Подозреваемые в нападении на генконсульство РФ в Марселе арестованы Стая собак напала на пенсионерку в Пермском крае Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси «Динамо» вышло в плей-офф после победы над лидером КХЛ