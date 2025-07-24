США призвали Россию и Украину продолжить прямые переговоры

Вашингтон выступил за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом с целью достижения полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт на брифинге.

По его словам, США продолжают оказывать поддержку дипломатическим усилиям сторон и считают необходимым двигаться к всеобъемлющему мирному решению через диалог.

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Он подчеркнул, что позиция Вашингтона остается неизменной: конфликт должен завершиться на основе переговорного процесса. Конкретные детали обсуждений при этом не раскрываются.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились в мае 2025 года. Первый раунд прошел 16 мая, второй — 2 июня в Стамбуле. Стороны обменялись проектами мирных меморандумов и провели масштабные обмены пленными. Третий этап консультаций состоялся 23 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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