США призвали Россию и Украину продолжить прямые переговоры
Вашингтон выступил за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом с целью достижения полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт на брифинге.
По его словам, США продолжают оказывать поддержку дипломатическим усилиям сторон и считают необходимым двигаться к всеобъемлющему мирному решению через диалог.
Он подчеркнул, что позиция Вашингтона остается неизменной: конфликт должен завершиться на основе переговорного процесса. Конкретные детали обсуждений при этом не раскрываются.
Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились в мае 2025 года. Первый раунд прошел 16 мая, второй — 2 июня в Стамбуле. Стороны обменялись проектами мирных меморандумов и провели масштабные обмены пленными. Третий этап консультаций состоялся 23 июля, передает «Радиоточка НСН».
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