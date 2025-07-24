США призвали Россию и Украину продолжить прямые переговоры

Вашингтон выступил за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом с целью достижения полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт на брифинге.

По его словам, США продолжают оказывать поддержку дипломатическим усилиям сторон и считают необходимым двигаться к всеобъемлющему мирному решению через диалог.