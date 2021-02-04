США оплатят исследование геев на Украине
Министерство охраны здоровья Украины объявило тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году». Информация размещена на сайте госзакупок.
Победитель тендера получит на проведение исследования 10 миллионов гривен (около 27 миллионов рублей).
Ученые должны выяснить, как ВИЧ-инфекция и другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), распространяются среди геев. Деньги на проведение исследования выделены американским проектом «Чрезвычайный план президента США для оказания помощи в связи со СПИДом» (PEPFAR).
Победитель тендера должен будет исследовать 6900 украинцев. Добровольцев планируется опросить и взять анализы крови. На основе полученных данных на Украине будет разработана программа профилактики ВИЧ.
В 2019 году аналогичный опрос впервые был проведен среди трансгендеров.
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