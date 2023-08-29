В Польше призвали Байдена построить элеваторы вдоль границы Украины

Государственный секретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич призвала президента США Джо Байдена выполнить свое обещание и построить элеваторы вдоль украинской границы, передает FT.

По ее словам, это поможет пострадавшим из-за конфликта на Украине фермерам. Сам Байден предложил помощь еще в июне прошлого года. Никаких действий на этот счет не было зафиксировано.

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Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Минска выдворить членов «Вагнера» с территории Белоруссии, заявил накануне глава МВД Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами министерств внутренних ведомств балтийских стран. Он добавил, что их дислокация только усугубляет ситуацию на границе, где в последние месяцы присутствует миграционная проблема.

Ранее бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор уличил Польшу и Литву в готовящемся вторжении на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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