СМИ: Киев в случае соглашения с Вашингтоном будет выплачивать долг сотни лет

Киев в случае подписания соглашения с США об обязательствах компенсировать Вашингтону 500 миллиардов долларов будет выплачивать средства в течение сотен лет, сообщает Economist со ссылкой на чиновников Украины.

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По их словам, Украина должна будет отчислять 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов, а также инфраструктуры, например портов, в новый инвестиционный фонд правительства США. Отчисления будут продолжаться, пока объем фонда не достигнет 500 миллиардов долларов. По данным издания, на это уйдут сотни лет. Украинские власти не могут подписать этот вариант договора.

Ранее Киев отверг предложение США о компенсации $500 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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