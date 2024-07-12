Пентагон заявил о возможном снятии США запрета на удары ATACMS вглубь России

США пока не разрешают Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России, однако это ограничение может быть пересмотрено, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

При этом она подчеркнула, что на данный момент США не санкционируют использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Пентагон подтвердил, что ВСУ запрещено бить ракетами ATACMS вглубь России

Сингх напомнила, что американские власти внесли изменения в правила передачи ракет Украине для использования в районе Харькова.

Представитель ведомства пояснила, что США разрешают такие трансграничные удары в случае атак со стороны России с территории за границей. Она добавила, что политика США адаптируется в зависимости от изменяющегося характера конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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