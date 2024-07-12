Пентагон заявил о возможном снятии США запрета на удары ATACMS вглубь России

США пока не разрешают Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России, однако это ограничение может быть пересмотрено, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

При этом она подчеркнула, что на данный момент США не санкционируют использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России.