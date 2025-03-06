США и Украина в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня и мирное соглашение

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече США и Украины, которая пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе, планируется обсудить основы мирного соглашения и шестимесячное перемирие.

Уиткофф уточнил, что переговоры могут состояться в Эр-Рияде или Джидде, однако место еще не окончательно определено.

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Встреча состоится 12 марта с участием высокопоставленных представителей США и Украины. Обсуждение будет направлено на прекращение огня в украинском конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта должен стать долгосрочный мир, а не краткосрочное перемирие для перевооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
ТЕГИ:Саудовская АравияПеремириеПереговорыУкраинаСША

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