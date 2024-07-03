США и НАТО выступили за разрешение ВСУ ударять по России
В Соединенных Штатах и Североатлантическом альянсе потребовали снять все ограничения на атаки Киева по России, сообщает Defense News.
По данным издания, с такой инициативой выступил ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего со своего поста генсека Альянса Йенса Столтенберга.
Источник в Минобороны США заявил, что западные союзники «часто делают то, чего не собирались делать ранее», так как постоянно меняется обстановка на фронте.
Ранее в Пентагоне назвали допустимым применение вооружения США для ударов по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru