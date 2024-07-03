США и НАТО выступили за разрешение ВСУ ударять по России

В Соединенных Штатах и Североатлантическом альянсе потребовали снять все ограничения на атаки Киева по России, сообщает Defense News.

Пентагон: США уведомят, если разрешат Киеву бить вглубь территории России

По данным издания, с такой инициативой выступил ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего со своего поста генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Источник в Минобороны США заявил, что западные союзники «часто делают то, чего не собирались делать ранее», так как постоянно меняется обстановка на фронте.

Ранее в Пентагоне назвали допустимым применение вооружения США для ударов по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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