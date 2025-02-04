Песков прокомментировал желание США получать редкоземельные металлы Украины
Намерение президента США Дональда Трампа получать украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь Киеву – это предложение «покупать помощь». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит Первый канал.
По словам Пескова, речи о прежнем формате помощи Украине уже не идет.
«Давайте называть вещи своими именами — это предложение покупать помощь. Не продолжать ее оказывать на безвозмездной основе, а продолжать ее именно на коммерческой основе», — пояснил представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что лучше не оказывать никакую помощь, что поспособствует завершению конфликта.
Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. По его словам, Украина готова предоставить эти гарантии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru