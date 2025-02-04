Песков прокомментировал желание США получать редкоземельные металлы Украины

«Давайте называть вещи своими именами — это предложение покупать помощь. Не продолжать ее оказывать на безвозмездной основе, а продолжать ее именно на коммерческой основе», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что лучше не оказывать никакую помощь, что поспособствует завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. По его словам, Украина готова предоставить эти гарантии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

