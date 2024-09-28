Средства ПВО за ночь сбили пять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
В течение минувшей ночи российская ПВО успешно сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
Из пяти сбитых БПЛА, четыре были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области, а один — над Курской областью.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала боевых действий на Украине.
С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru