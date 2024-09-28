Средства ПВО за ночь сбили пять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

В течение минувшей ночи российская ПВО успешно сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

Из пяти сбитых БПЛА, четыре были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области, а один — над Курской областью.

Минобороны: Средства ПВО отбили атаку со стороны ВСУ в Белгородской области

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала боевых действий на Украине.

С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУУкраинаМинобороныКурская ОбластьБелгородская областьПВО

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