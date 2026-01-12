Средства ПВО за четыре часа сбили 56 беспилотников ВСУ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 16:00 до 20:00 мск уничтожили 56 украинских беспилотников над пятью регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Республики Крым — 21 аппарат. Еще 18 беспилотников уничтожены над Краснодарским краем. По четыре БПЛА были сбиты над Брянской и Курской областями, один — над Воронежской областью. Кроме того, восемь украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над акваторией Азовского моря, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
