Атомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ

Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области был разрушен в результате удара ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.

Он добавил, что находится на связи с местной администрацией, и отметил, что оперативный штаб продолжает работу, а результаты будут опубликованы по итогам заседания.