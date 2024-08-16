Атомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ
Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области был разрушен в результате удара ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.
Он добавил, что находится на связи с местной администрацией, и отметил, что оперативный штаб продолжает работу, а результаты будут опубликованы по итогам заседания.
6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться на территорию Курской области, но их наступление было остановлено.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан, передает «Радиоточка НСН».
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