Атомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ

Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области был разрушен в результате удара ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.

Он добавил, что находится на связи с местной администрацией, и отметил, что оперативный штаб продолжает работу, а результаты будут опубликованы по итогам заседания.

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6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться на территорию Курской области, но их наступление было остановлено.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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