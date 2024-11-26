Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью
Минобороны России сообщило, что в ночь с 25 на 26 ноября два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью.
По данным ведомства, попытка атаки с применением БПЛА самолетного типа была пресечена в период с 20:25 до 21:10 мск. Атака была направлена на объекты на территории страны, однако снаряды не достигли цели благодаря оперативному вмешательству средств ПВО.
Белгородский район расположен на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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