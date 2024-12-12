Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области

Министерство обороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты около 21.00 мск.

ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская областьПВО

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