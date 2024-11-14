В Курской и Белгородской областях сбили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом заявило Минобороны.

В ведомстве отметили, что ночью военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО один... беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.

Ранее ПВО сбила 29 украинских дронов над Курской, Белгородской, Тверской, Брянской, Пензенской, Воронежской областями, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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