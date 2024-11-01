Средства ПВО сбили ракету ВСУ над Орловской областью

В Орловской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету, обломки которой при падении повредили несколько зданий в селе Локно Знаменского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он добавил, что прибыл на место инцидента, где совместно с оперативными службами провел проверку и оценил повреждения. По его словам, пострадавших нет.