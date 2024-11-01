Средства ПВО сбили ракету ВСУ над Орловской областью

В Орловской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету, обломки которой при падении повредили несколько зданий в селе Локно Знаменского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он добавил, что прибыл на место инцидента, где совместно с оперативными службами провел проверку и оценил повреждения. По его словам, пострадавших нет.

В Орловской области два жилых дома повреждены при атаке БПЛА

Днем и вечером в регионе объявлялась ракетная опасность, последняя тревога была зафиксирована в 18:06 мск и отменена в 18:47, уточнил глава области.

Ранее Клычков заявлял о «массированной» ночной атаке украинских вооруженных сил с использованием беспилотников, из-за которой повреждения получили два жилых дома. Пострадавших также не было. Накануне вечером и утром 31 октября ПВО сбила пять беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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