В Орловской области два жилых дома повреждены при атаке БПЛА

Два жилых дома получили повреждения после ночной массированной атаки беспилотников ВСУ в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

По словам губернатора, атака украинских дронов продолжалась до утра, число сбитых БПЛА уточняется.

«Повреждены два жилых дома - оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет», — написал Клычков в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 1 ноября над территорией Орловской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Орловская ОбластьБеспилотники

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