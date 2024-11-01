В Орловской области два жилых дома повреждены при атаке БПЛА
1 ноября 202408:35
Два жилых дома получили повреждения после ночной массированной атаки беспилотников ВСУ в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
По словам губернатора, атака украинских дронов продолжалась до утра, число сбитых БПЛА уточняется.
«Повреждены два жилых дома - оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет», — написал Клычков в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 1 ноября над территорией Орловской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На территории нефтебазы в Ставропольском крае упал беспилотник
- СМИ: На Дмитрия Певцова подали в суд за долг по коммуналке
- РОАД: Новые автомобили в РФ подорожали на 5% в октябре
- СМИ: В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров
- В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году
- Турция захотела обсудить специальную цену на газ из России
- Теряют миллионы: Заявление Дурова о Telegram снизило доходы кибермошенников на 22%
- СМИ: Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов»
- Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»
- В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru