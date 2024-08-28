В Курской области сбили две авиабомбы ВСУ
28 августа 202412:13
Две украинские управляемые авиабомбы сбили в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В приграничном районе... сбиты 2 управляемые авиационные бомбы ВСУ», — подчеркнул руководитель региона.
Смирнов поблагодарил за работу силы ПВО.
Ранее около Курской атомной электростанции обнаружили украинский кассетный боеприпас, его успешно обезвредили военнослужащие Росгвардии, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru