В Курской области сбили две авиабомбы ВСУ

Две украинские управляемые авиабомбы сбили в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В приграничном районе... сбиты 2 управляемые авиационные бомбы ВСУ», — подчеркнул руководитель региона.

Смирнов поблагодарил за работу силы ПВО.

Ранее около Курской атомной электростанции обнаружили украинский кассетный боеприпас, его успешно обезвредили военнослужащие Росгвардии, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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