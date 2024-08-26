Средства ПВО сбили четыре украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре тактические ракеты "Точка-У" в Курской области, сообщили в Минобороны.

Инцидент произошел 26 августа около 21:45 по московскому времени. В ведомстве пояснили, что ракеты были нацелены на объекты на территории России, но были успешно перехвачены и уничтожены средствами ПВО.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 6200 военнослужащих

6 августа ВСУ начали наступление на Курскую область. На следующий день начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что в операции участвовало менее тысячи украинских военнослужащих.

Он также сообщил, что более 100 из них были убиты в ходе боевых действий, и утверждал, что наступление ВСУ было успешно остановлено, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mil.ru
ТЕГИ:Курская ОбластьРакетаПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры