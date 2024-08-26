Средства ПВО сбили четыре украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью

6 августа ВСУ начали наступление на Курскую область. На следующий день начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что в операции участвовало менее тысячи украинских военнослужащих.

Он также сообщил, что более 100 из них были убиты в ходе боевых действий, и утверждал, что наступление ВСУ было успешно остановлено, передает «Радиоточка НСН».