Генпрокурор РФ заявил о необходимости проработки внесудебного доступа к телефонам

Получения внесудебного доступа к сведениям о мобильных устройствах россиян упростило бы правоохранителям решение «задач оперативно-разыскной деятельности». Как пишет RT, об этом заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

Выступая в Совете Федерации, он указал, что возможность осуществить быструю идентификацию устройства «может стать решающим фактором для обнаружения местонахождения» преступников, а также раскрытия преступления.

«Достижение целей оперативно-разыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан», - подчеркнул Гуцан, добавив, что подобные инициативы требуют «тщательной проверки и проработки».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что полиция не имеет права просто так остановить человека и «потребовать показать телефон, его содержимое, перепискуя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СиловикиСмартфоныГенпрокуратура Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры