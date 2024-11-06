Системы ПВО России уничтожили два беспилотника над Брянской областью
6 ноября 202422:58
Силы противовоздушной обороны уничтожили два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел над территорией Брянского района. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Власти продолжают контролировать ситуацию, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru