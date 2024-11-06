Системы ПВО России уничтожили два беспилотника над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел над территорией Брянского района. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Власти продолжают контролировать ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотникиБрянская Область

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