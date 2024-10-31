Средства ПВО России сбили 41 беспилотник за полтора часа

В период с 20:30 до 22:00 31 октября средства противовоздушной обороны России уничтожили 41 беспилотник над своей территорией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

Наибольшее количество сбитых дронов было зафиксировано над Курской областью — здесь уничтожили 20 беспилотников. В Брянской области были сбиты 13 дронов, в Орловской — четыре, а в Белгородской — три. Также один беспилотник был ликвидирован над Крымом.

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В тот же вечер три дрона атаковали промышленные предприятия ТЭК в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в результате атак никто не пострадал и разрушений не произошло.

В связи с угрозой безопасности аэропорт Уфы временно приостанавливал прием и вылет рейсов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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