Средства ПВО России сбили 41 беспилотник за полтора часа

В период с 20:30 до 22:00 31 октября средства противовоздушной обороны России уничтожили 41 беспилотник над своей территорией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

Наибольшее количество сбитых дронов было зафиксировано над Курской областью — здесь уничтожили 20 беспилотников. В Брянской области были сбиты 13 дронов, в Орловской — четыре, а в Белгородской — три. Также один беспилотник был ликвидирован над Крымом.