Средства ПВО России сбили 41 беспилотник за полтора часа
В период с 20:30 до 22:00 31 октября средства противовоздушной обороны России уничтожили 41 беспилотник над своей территорией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.
Наибольшее количество сбитых дронов было зафиксировано над Курской областью — здесь уничтожили 20 беспилотников. В Брянской области были сбиты 13 дронов, в Орловской — четыре, а в Белгородской — три. Также один беспилотник был ликвидирован над Крымом.
В тот же вечер три дрона атаковали промышленные предприятия ТЭК в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в результате атак никто не пострадал и разрушений не произошло.
В связи с угрозой безопасности аэропорт Уфы временно приостанавливал прием и вылет рейсов, передает «Радиоточка НСН».
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