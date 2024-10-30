Минобороны: ПВО сбило украинский БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО нейтрализовали один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Около 13.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛа…», - отмечается в сообщении.

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Сегодня Минобороны также отчиталось о об уничтожении 23 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России.

Так, семь дронов сбили над территорией Ростовской области, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три – над Орловской и Брянской. Кроме того, один беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны

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