Минобороны: ПВО сбило украинский БПЛА над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО нейтрализовали один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Около 13.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛа…», - отмечается в сообщении.
Сегодня Минобороны также отчиталось о об уничтожении 23 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России.
Так, семь дронов сбили над территорией Ростовской области, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три – над Орловской и Брянской. Кроме того, один беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru