Минобороны: ПВО сбило украинский БПЛА над Белгородской областью

Сегодня Минобороны также отчиталось о об уничтожении 23 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России.

Так, семь дронов сбили над территорией Ростовской области, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три – над Орловской и Брянской. Кроме того, один беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

