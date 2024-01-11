Средний размер пенсий на Украине составил менее 13 тысяч рублей

Превышающей десять тысяч гривен пенсией (23,6 тысячи рублей) довольствуются менее 11 процентов украинцев, при этом около 65 тысяч граждан страны живут на пенсию в две тысячи гривен (4,7 тысячи рублей), 73% пенсионеров получают пенсию от двух до четырех тысяч гривен (4,7 - 9,5 тысячи рублей).

Самые большие пенсии платят в Киевской и Ровенской областях, самые низкие показатели - в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Ранее портал SuperJob опубликовал опрос, согласно которому выяснилось, что среднестатистический россиянин хотел бы в будущем получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

