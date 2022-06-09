Среди инструкторов Североатлантического альянса, которые с 2016 года обучали военных Украины и помогали им вести боевые действия против ДНР и ЛНР, оказались сотрудники Международного комитета Красного Креста, сообщает «РЕН ТВ».

Наибольшее количество военных инструкторов прибыло на Украину из Великобритании и США. С военными целями они проводили занятия с украинскими военнослужащими.

В апреле 2016 года обучение военных ВСУ в Киеве курировал начальник штаба группы военных представителей и инструкторов Вооруженных сил Британии майор Колин Макинров. До него в Украине находился полковник Дэвид Алан Катмор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США хотят сделать Украину своей колонией, «выжать ресурсы» из страны и использовать ее для ослабления России. Политик напомнил о словах президента США Джо Байдена.

