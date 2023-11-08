СМИ: требование ЕС к Украине уважать другие языки не затронет русский

Источник отметил, что в Брюсселе внимательно следят за ситуацией с языками на Украине, но не обращают внимание на положение русского.

При этом в ЕС заинтересованы в предоставлении определенных прав венграм, румынам и болгарам на Украине. Речь идет о возможности нацменьшинств свободно общаться на родном языке и читать СМИ.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении Украины в ЕС. На саммите в Брюсселе 14-15 декабря лидеры стран - членов сообщества обсудят начальный этап процесса, сообщает «Радиоточка НСН».

