СМИ: требование ЕС к Украине уважать другие языки не затронет русский
При оценке готовности Украины к членству в ЕС Еврокомиссия не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране. Об этом агентству РИА Новости на условиях анонимности сообщил европейский чиновник.
Источник отметил, что в Брюсселе внимательно следят за ситуацией с языками на Украине, но не обращают внимание на положение русского.
При этом в ЕС заинтересованы в предоставлении определенных прав венграм, румынам и болгарам на Украине. Речь идет о возможности нацменьшинств свободно общаться на родном языке и читать СМИ.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении Украины в ЕС. На саммите в Брюсселе 14-15 декабря лидеры стран - членов сообщества обсудят начальный этап процесса, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru