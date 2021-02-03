Спикер Рады не поддержал отключение оппозиционных каналов

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов и Козака. Каналы прекратили вещание, при переключении на них отображается темный экран, передает RT.

Козаку ограничили права на принадлежащее ему имущество, ему запрещен вывод капиталов за пределы страны.

Сами телеканалы назвали решение политической расправой над неугодными, сообщает РИА ФАН. В совместном заявлении они отметили, что от этого решения обстановка в стране не улучшится.

