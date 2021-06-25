Спикер Рады исключил досрочные выборы президента на Украине
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг информацию о возможности досрочных президентских выборов.
По его словам, глава государства Владимир Зеленский вряд ли оставит сегодня свой пост, так как «многое еще не сделано» и прошла еще только половина срока.
«Почему он должен уйти со своей должности, для меня загадка. Логики в этом нет», - заявил Разумков в ходе пресс-конференции.
Спикер также напомнил, что есть четыре условия, из-за которых глава государства может покинуть свой пост досрочно: уход с должности по состоянию здоровья, смерть, импичмент или отставка.
Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 2024 год.
Ранее Разумков осудил марш неонацистов в центре Киева, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Спикер Рады исключил досрочные выборы президента на Украине
- Украина не будет проводить референдум по отказу от Донбасса
- Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
- Один человек пострадал во время стрельбы в Ивановской области
- Израиль возвращается к ношению масок
- В интернет утекли логины и пароли более 1 миллиона россиян
- Москвичам рассказали о редких сухих грозах 27 июня
- Адвокат: Ефремов в колонии стал настоящим русским интеллигентом
- Россиян предупредили о риске поломки смартфонов
- В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru