Спикер Рады исключил досрочные выборы президента на Украине

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг информацию о возможности досрочных президентских выборов.

По его словам, глава государства Владимир Зеленский вряд ли оставит сегодня свой пост, так как «многое еще не сделано» и прошла еще только половина срока.

Зеленский не исключил референдума по разрыву связей с Донбассом

«Почему он должен уйти со своей должности, для меня загадка. Логики в этом нет», - заявил Разумков в ходе пресс-конференции.

Спикер также напомнил, что есть четыре условия, из-за которых глава государства может покинуть свой пост досрочно: уход с должности по состоянию здоровья, смерть, импичмент или отставка.

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 2024 год.

Ранее Разумков осудил марш неонацистов в центре Киева, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Facebook.com
ТЕГИ:УкраинаВерховная Рада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры