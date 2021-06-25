Спикер Рады исключил досрочные выборы президента на Украине

«Почему он должен уйти со своей должности, для меня загадка. Логики в этом нет», - заявил Разумков в ходе пресс-конференции.

Спикер также напомнил, что есть четыре условия, из-за которых глава государства может покинуть свой пост досрочно: уход с должности по состоянию здоровья, смерть, импичмент или отставка.

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 2024 год.

Ранее Разумков осудил марш неонацистов в центре Киева, передает RT.



