Спикер Маккарти отказался гарантировать Зеленскому новый пакет помощи
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не собирается гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования, пишет РИА Новости.
«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать», - сказал законодатель, представляющий Республиканскую партию.
Маккарти отметил, что у него есть вопросы относительно расходования средств, которые США выделили Украине. Американское общество хочет знать ответ на этот вопрос, добавил политик.
Республиканец подтвердил, что члены Конгресса встретятся с Зеленским в четверг, 21 сентября.
Белый дом ранее запросил $24 миллиарда на дополнительное финансирование Украины. С начала конфликта с Россией Киев получил от Вашингтона более $110 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru