Спикер Маккарти отказался гарантировать Зеленскому новый пакет помощи

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать», - сказал законодатель, представляющий Республиканскую партию.

Маккарти отметил, что у него есть вопросы относительно расходования средств, которые США выделили Украине. Американское общество хочет знать ответ на этот вопрос, добавил политик.

Республиканец подтвердил, что члены Конгресса встретятся с Зеленским в четверг, 21 сентября.

Белый дом ранее запросил $24 миллиарда на дополнительное финансирование Украины. С начала конфликта с Россией Киев получил от Вашингтона более $110 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».

