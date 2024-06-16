Spiegel: канцлер ФРГ Шольц досрочно покинул конференцию по Украине
Глава правительства Германии Олаф Шольц досрочно решил покинуть конференцию по Украине в Швейцарии, сообщило 16 июня издание Spiegel.
«Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин», - говорится в публикации.
По информации газеты, причиной отъезда с конференции стали переговоры по бюджету. Отмечается, что Шольцу предстоят «сложные дискуссии» с собственной партией.
Конференция по Украине проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Ранее мероприятие досрочно покинула вице-президент США Камала Харрис, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru