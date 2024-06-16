Spiegel: канцлер ФРГ Шольц досрочно покинул конференцию по Украине

Глава правительства Германии Олаф Шольц досрочно решил покинуть конференцию по Украине в Швейцарии, сообщило 16 июня издание Spiegel.

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«Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин», - говорится в публикации.

По информации газеты, причиной отъезда с конференции стали переговоры по бюджету. Отмечается, что Шольцу предстоят «сложные дискуссии» с собственной партией.

Конференция по Украине проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Ранее мероприятие досрочно покинула вице-президент США Камала Харрис, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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