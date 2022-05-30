Специалисты ЧФ допускают подъём корабля ВМС Украины «Донбасс» в Мариуполе

Специалисты Черноморского флота ВМФ России проводят оценку возможности операции по подъёму корабля управления военно-морских сил Украины «Донбасс». О соответствующих работах сообщил официальный представитель Южного военного округа.

Во время боёв в Мариуполе украинские военные специально вывели корабль из строя и пустили его на дно. Сейчас на месте затопления находится спасательно-буксирное судно Новороссийской военно-морской базы ЧФ. В ходе работ экипаж российского судна, в частности, запустил водоотливные средства. Кроме того, в корпусе украинского корабля заделаны пробоины.

Как уточнил один из руководителей водолазных работ, ВСУ затопили «Донбасс», стремясь затруднить функционирование порта Мариуполя. Специалисты выясняют точные причины затопления, после чего будет решаться вопрос о возможном способе подъёма корабля.

