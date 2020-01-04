Кризис украинской экономики и его углубление в прошлом году может стать причиной в наступившем. Такое заключение сделал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

Медведчук отметил, что промышленное производство в стрaне достигло трехлетнего минимумa. Он тaкже добaвил, что сохрaнение нынешней финaнсово-кредитной политики «ведет стрaну к дефолту уже в 2020 году, причем нa худших для Укрaины условиях». По его словaм, «единственный путь избежaть его, похоже, зaключaется в сотрудничестве с МВФ, договоренности с которым (премьер Укрaины Aлексей) Гончaрук выдaет зa серьезный успех».

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН поддержал мнение представителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука об экономическом кризисе на Украине. Политолог и политик разошлись во мнениях лишь по началу регрессивных процессов в экономике страны.

«Экономическая катастрофа на Украине началась в момент майдана. За это время сложилось устойчивое впечатление, что Украину умышленно гробят – уничтожают целые отрасли промышленности, которые могли бы конкурировать с иностранными производствами: авиастроение, машиностроение, моторостроение. Причем была попытка и навредить России. Потому что, например, моторостроение было связанным производством. Но Россия создала новые предприятия, а Украина уничтожила то, что имела. С этим руководством Украины противостоять дальнейшему кризису невозможно!», - заявил экономист.