Спасать будет некого. Украинский экономист о кризисе в стране
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН объяснил, зачем правительство страны надо посадить в товарный вагон и куда его отправить.
Кризис украинской экономики и его углубление в прошлом году может стать причиной в наступившем. Такое заключение сделал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
Медведчук отметил, что промышленное производство в стрaне достигло трехлетнего минимумa. Он тaкже добaвил, что сохрaнение нынешней финaнсово-кредитной политики «ведет стрaну к дефолту уже в 2020 году, причем нa худших для Укрaины условиях». По его словaм, «единственный путь избежaть его, похоже, зaключaется в сотрудничестве с МВФ, договоренности с которым (премьер Укрaины Aлексей) Гончaрук выдaет зa серьезный успех».
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН поддержал мнение представителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука об экономическом кризисе на Украине. Политолог и политик разошлись во мнениях лишь по началу регрессивных процессов в экономике страны.
«Экономическая катастрофа на Украине началась в момент майдана. За это время сложилось устойчивое впечатление, что Украину умышленно гробят – уничтожают целые отрасли промышленности, которые могли бы конкурировать с иностранными производствами: авиастроение, машиностроение, моторостроение. Причем была попытка и навредить России. Потому что, например, моторостроение было связанным производством. Но Россия создала новые предприятия, а Украина уничтожила то, что имела. С этим руководством Украины противостоять дальнейшему кризису невозможно!», - заявил экономист.
Дудчак, также как и Медведчук, озабочен непрофессионализмом украинских властей, которые все глубже загонят Украину в экономический кризис.
«К власти привели марионеток. Настолько некомпетентного правительства на Украине никогда не было. Это сборище людей, которые жили на гранты и не имели опыта государственного управления. Эту команду надо было бы собрать в один товарный вагон и отправить, куда они захотят: в Польшу, Америку – куда угодно!», - отметил политолог.
Украинский экономист раскритиковал и предлагаемый официальным Киевом выход из экономического тупика – сотрудничество с МВФ. Александр Дудчак не увидел в нем никаких перспектив для Украины.
«Уже всем на Украине понятно, что сотрудничество с МВФ – это бред. Ни одна страна мира после этого не стала жить лучше. Тем более, с учетом условий, в каких находится Украина. Суверенитета нет! Конечно, надо формировать какую-то команду спасения. Главное, чтобы было, что спасать. Все меньше отраслей в экономике Украины остается, уменьшается население», - отметил эксперт.
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН, пояснил, почему проблему роста энерготарифов решит только смена власти в стране.
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