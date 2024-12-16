Созданная Зеленским телестудия «Квартал 95» показала карту без Крыма

На Украине телестудия «Квартал 95», одним из основателей которой был президент Владимир Зеленский, показала украинскую карту без Крыма, сообщает издание «Телеграф».

На Украине отзовут учебники с картой без Крыма и перепечатают их

В соцсетях коллектива появилась реклама новогоднего выпуска «Вечернего квартала», в которой пользователи заметили карту Украины без Крыма. Также они были возмущены неуместностью праздничного шоу.

Ранее Украина обратилась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир Зеленский

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