На Украине отзовут учебники с картой без Крыма и перепечатают их

Издательство «Литера» на Украине объявило об отзыве учебников для семиклассников, в которых была представлена карта страны без Крыма, следует из пресс-релиза компании.

В сообщении указано, что издательство признает свою ошибку и планируют напечатать новый тираж с исправлениями за свой счет, а также обеспечить учебными пособиями все школы.

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Издательство также сообщило, что главный дизайнер был уволен, а всем причастным к выпуску учебника выданы выговоры и наложены штрафы.

Учебник «Украинский язык. 7 класс», выпущенный в 2024 году и одобренный Министерством образования и науки Украины, оказался в центре скандала после замечания депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федины, которая выразила недовольство по поводу отсутствия Крыма на карте в составе Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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