На Украине отзовут учебники с картой без Крыма и перепечатают их
Издательство «Литера» на Украине объявило об отзыве учебников для семиклассников, в которых была представлена карта страны без Крыма, следует из пресс-релиза компании.
В сообщении указано, что издательство признает свою ошибку и планируют напечатать новый тираж с исправлениями за свой счет, а также обеспечить учебными пособиями все школы.
Издательство также сообщило, что главный дизайнер был уволен, а всем причастным к выпуску учебника выданы выговоры и наложены штрафы.
Учебник «Украинский язык. 7 класс», выпущенный в 2024 году и одобренный Министерством образования и науки Украины, оказался в центре скандала после замечания депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федины, которая выразила недовольство по поводу отсутствия Крыма на карте в составе Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до трех
- США намерены отслеживать предстоящие совместные учения ВС РФ и Китая
- На Украине отзовут учебники с картой без Крыма и перепечатают их
- Венгрия направит средства из Фонда мира на оборону Чада вместо помощи Украине
- В США американца арестовали по обвинению обходе санкций против России
- MOL начинает получать нефть от России через Украину по новому соглашению
- Минфин: На реализацию нацпроектов в 2024 году потратили 2,024 трлн рублей
- ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село Грузское, ранен один человек
- Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами
- В Подмосковье при крушении самолета-амфибии SSJ100 погиб испытатель Superjet
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru