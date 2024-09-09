На Украине отзовут учебники с картой без Крыма и перепечатают их

Издательство «Литера» на Украине объявило об отзыве учебников для семиклассников, в которых была представлена карта страны без Крыма, следует из пресс-релиза компании.

В сообщении указано, что издательство признает свою ошибку и планируют напечатать новый тираж с исправлениями за свой счет, а также обеспечить учебными пособиями все школы.