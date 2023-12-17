Советник Зеленского сообщил о плане «Б» на случай прекращения западной помощи

Устенко рассказал, что при негативном сценарии стране придется прибегнуть к росту внутренних заимствований. По его словам, Киев перейдет к такой мере, если помощь от Запада не поступит в первые дни января.

«На первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», - сказал представитель офиса Зеленского.

Устенко признал, что это может вызвать рост напряженности в обществе. При этом он выразил надежду, что Запад не прекратит поддерживать Украину.

Администрация президента США просила Конгресс одобрить дополнительные ассигнования на помощь Украине в размере более $60 миллиардов. Республиканцы решили уйти на новогодние каникулы без согласования, напоминает «Радиоточка НСН».

