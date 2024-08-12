Смирнов сообщил, что приграничные села Курской области занимают военные

Приграничные села Курской области опустели и были заняты военными. Об этом на оперативном совещании с Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что принудительного отселения местных жителей не проводилось, и магазины в селах продолжают функционировать. Тем не менее, региональные власти вынуждены были ввести запрет на продажу алкоголя и продолжают мониторинг случаев мародерства.

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12 августа Минобороны объявило о переброске дополнительных сил и ресурсов в Курскую область для укрепления военной группировки и создания резервов.

В ведомстве также сообщили о подвозе личного состава, боевой техники и боеприпасов, а также о загрузке тяжелой гусеничной техники на автомобильные тралы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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