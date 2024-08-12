Смирнов сообщил, что приграничные села Курской области занимают военные

Приграничные села Курской области опустели и были заняты военными. Об этом на оперативном совещании с Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что принудительного отселения местных жителей не проводилось, и магазины в селах продолжают функционировать. Тем не менее, региональные власти вынуждены были ввести запрет на продажу алкоголя и продолжают мониторинг случаев мародерства.