Смирнов сообщил, что приграничные села Курской области занимают военные
Приграничные села Курской области опустели и были заняты военными. Об этом на оперативном совещании с Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он уточнил, что принудительного отселения местных жителей не проводилось, и магазины в селах продолжают функционировать. Тем не менее, региональные власти вынуждены были ввести запрет на продажу алкоголя и продолжают мониторинг случаев мародерства.
12 августа Минобороны объявило о переброске дополнительных сил и ресурсов в Курскую область для укрепления военной группировки и создания резервов.
В ведомстве также сообщили о подвозе личного состава, боевой техники и боеприпасов, а также о загрузке тяжелой гусеничной техники на автомобильные тралы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru