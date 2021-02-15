«Обкакались!» У Зеленского грубо раскритиковали работу МВФ на Украине
Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» с пересмотром программы помощи Киеву.
«Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», - написал Милованов в Facebook в ответ на заявление постпреда МВФ в стране Йосты Люнгмана о том, что миссия фонда завершила работу на Украине безрезультативно. Она отметила, что для того, чтобы пересмотреть программу, необходим «большой прогресс».
Некоторые комментаторы выразили возмущение в соцсети по поводу того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения, передает РИА Новости.
Совет управляющих МВФ в июне прошлого года одобрил новую программу поддержки Украины на 1,5 года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в Киеву уже перечислены.
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