Советник главы Офиса Зеленского пригрозил дерусифицировать Донбасс

Советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался за исключение понятия «русские» в Донбассе и Харьковской области, сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский заявил, что Киев не признает Крым и республики Донбасса

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские"», — отметил украинский политик.

Подоляк призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».

Ранее первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия в ходе специальной военной операции противостоит объединенному Западу. Он оказался основным противником РФ и сражается руками украинцев.

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