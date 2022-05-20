«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские"», — отметил украинский политик.

Подоляк призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».

Ранее первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия в ходе специальной военной операции противостоит объединенному Западу. Он оказался основным противником РФ и сражается руками украинцев.

