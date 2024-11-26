Совет НАТО-Украина обсудит последствия применения Россией ракеты «Орешник»
Постоянные представители стран североатлантического альянса при штаб-квартире НАТО в Брюсселе проведут встречу с посланниками Киева с целью оценки последствий применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Как стало известно телеканалу RTBF, Совет НАТО-Украина собирается по запросу Киева.
Телеканал напоминает, что в контексте последних событий Украина запрашивала у своих партнёров системы противовоздушной обороны последнего поколения для противодействия российским ракетам.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди европейских партнеров Киева царит опасение по поводу прекращения военной помощи со стороны США после возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru