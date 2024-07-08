Совбез ООН запланировал встречу по Украине на 9 июля

8 июля в Киеве раздались взрывы, которые местные власти объяснили работой систем ПВО. В Шевченковском районе города пострадала детская больница «Охматдет». Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в результате инцидента пострадали 16 человек, находившихся в больнице.

9 июля в Киеве был объявлен день траура по жертвам ракетных ударов. По предварительным данным, в результате взрывов погибли 20 человек и почти 100 получили ранения.

Министерство обороны России опровергло обвинения Украины в нанесении ударов по гражданским объектам. Ведомство утверждает, что фото и видеоматериалы из Киева подтверждают, что разрушения вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Минобороны подчеркнуло, что российские удары направлены исключительно на военные и энергетические объекты Украины, а также на связанную с ними инфраструктуру, передает «Радиоточка НСН».

