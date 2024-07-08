Совбез ООН запланировал встречу по Украине на 9 июля
Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по Украине во вторник, 9 июля, в 17:00 мск, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Западники ожидаемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с якобы "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве», — сообщил дипломат.
8 июля в Киеве раздались взрывы, которые местные власти объяснили работой систем ПВО. В Шевченковском районе города пострадала детская больница «Охматдет». Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в результате инцидента пострадали 16 человек, находившихся в больнице.
9 июля в Киеве был объявлен день траура по жертвам ракетных ударов. По предварительным данным, в результате взрывов погибли 20 человек и почти 100 получили ранения.
Министерство обороны России опровергло обвинения Украины в нанесении ударов по гражданским объектам. Ведомство утверждает, что фото и видеоматериалы из Киева подтверждают, что разрушения вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Минобороны подчеркнуло, что российские удары направлены исключительно на военные и энергетические объекты Украины, а также на связанную с ними инфраструктуру, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru