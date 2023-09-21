СМИ: На Украине разрешили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Украинские власти разрешили писать слова «Россия», «Российская Федерация», «Москва» с маленькой буквы, пишут «Украинские новости».

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Агентство ссылается на заявление Нацкомиссии Украины по стандартам государственного языка, в котором уточняется, что такое написание не будет считаться «отклонением от норм украинского языка» и допустима в текстах неофициального содержания.

«Украинские новости» уточнили, что также с маленькой буквы разрешили писать слова «Московия», «Московское царство», «Российская империя», «Государственная дума РФ» и другие.

Ранее в Харькове охранник супермаркета METRO попросил украинскую журналистку Марию Уманскую снять кастрюлю с головы в ответ на требование перейти на украинскую речь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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