СМИ: На Украине разрешили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Агентство ссылается на заявление Нацкомиссии Украины по стандартам государственного языка, в котором уточняется, что такое написание не будет считаться «отклонением от норм украинского языка» и допустима в текстах неофициального содержания.

«Украинские новости» уточнили, что также с маленькой буквы разрешили писать слова «Московия», «Московское царство», «Российская империя», «Государственная дума РФ» и другие.

Ранее в Харькове охранник супермаркета METRO попросил украинскую журналистку Марию Уманскую снять кастрюлю с головы в ответ на требование перейти на украинскую речь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

