Состояние пострадавшей в атаке БПЛА в Домодедово стабилизировалось

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в частном секторе Домодедово женщина получила травмы.

В результате массированной атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье были сбиты около 100 беспилотников, а по всей стране — более 330. Минобороны РФ сообщило о жертвах среди населения Подмосковья, в том числе троих детей, и пострадавших. В связи с атакой возбуждено уголовное дело по статье «теракт», передает «Радиоточка НСН».

