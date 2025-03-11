Состояние пострадавшей в атаке БПЛА в Домодедово стабилизировалось
Состояние 43-летней женщины, пострадавшей при атаке беспилотников в Домодедово, стабилизировалось.
Глава городского округа Евгения Хрусталева сообщила, что пострадавшая была переведена в НМИЦ хирургии имени Вишневского для дальнейшего лечения. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в частном секторе Домодедово женщина получила травмы.
В результате массированной атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье были сбиты около 100 беспилотников, а по всей стране — более 330. Минобороны РФ сообщило о жертвах среди населения Подмосковья, в том числе троих детей, и пострадавших. В связи с атакой возбуждено уголовное дело по статье «теракт», передает «Радиоточка НСН».
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