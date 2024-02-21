Соседи убитого летчика Кузьминова рассказали о жизни перебежчика в Испании
Угнавший российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов, найденный мертвым в Испании, пробыл в муниципалитете Вильяхойос, где было обнаружено его тело, несколько дней. Об этом сообщает газета Mundo.
«Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней», - пишет издание.
Уточняется, что о Кузьминове никто не знал в расположенных по близости с местом, где нашли его тело супермаркетах, ресторанах и церкви.
При этом Mundo уточняет, что полиция не установила, жил ли Кузьминов в том же квартале, где был ранее убит.
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Максим Кузьминов стал «моральным трупом» еще в момент планирования предательства. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru