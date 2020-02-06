Соратница Зеленского призвала не платить пенсии жителям Донбасса

В Верховной раде Украины призвали не платить пенсии жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С такой инициативой выступила депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал «112».

По словам парламентария, жители этих самопровозглашенных республик могут иметь пророссийские взгляды.

Богуцкая полагает, что принятие законопроекта по выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР станет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств от государства, передает РИА ФАН.

Киев перестал выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Донбассе с середины лета 2014 года. С 2015 года власти республик начали это делать самостоятельно.