Украинский президент Владимир Зеленский попытается сбежать с территории Украины, сообщил Telegram-каналу RT сооснователь музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

По его словам, президент сбежит, «вопрос только в том, когда». Музыкант указал, что президент Украины «не воспринимают всерьез ни в России, ни в США, что заставляет усомниться в том, что он оказывает хоть какое-то влияние на ситуацию».

Уотерс отметил, что Зеленский должен держаться подальше от вмешательства в начавшийся процесс по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

Ранее Уотерс заявил, что все решения США по Украине были кошмарными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

