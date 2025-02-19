Сооснователь Pink Ployd Уотерс: Зеленский пытается сбежать с Украины
Украинский президент Владимир Зеленский попытается сбежать с территории Украины, сообщил Telegram-каналу RT сооснователь музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
По его словам, президент сбежит, «вопрос только в том, когда». Музыкант указал, что президент Украины «не воспринимают всерьез ни в России, ни в США, что заставляет усомниться в том, что он оказывает хоть какое-то влияние на ситуацию».
Уотерс отметил, что Зеленский должен держаться подальше от вмешательства в начавшийся процесс по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.
Ранее Уотерс заявил, что все решения США по Украине были кошмарными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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